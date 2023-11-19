حمدان بن محمد: اليوم ندشن مرحلة جديدة في مسيرة قطاع الفضاء الإماراتي

أطلق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية «سرب»، تعزيزاً لجهود دعم منظومة تصنيع الأقمار الاصطناعية وتشغيلها، وقيادة دفة الصناعة الفضائية في الدولة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بحضور أخي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أطلقنا المرحلة التنفيذية لمشروع "سرب" الأول من نوعه حيث ستمتلك دولة الإمارات قدرات صناعة التكنولوجيا الرادارية الفضائية وسيتم إطلاق أول قمر اصطناعي راداري ضمن هذا المشروع بحلول عام 2026 …".

وأضاف سموه: "اليوم ندشن مرحلة جديدة في مسيرة قطاع الفضاء الإماراتي بقيادة وكالة الإمارات للفضاء بما يضمن التكامل بين الجهود الحكومية ومساهمة قطاعنا الصناعي الوطني والتعاون مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات الأكاديمية".