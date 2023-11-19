شرطة الشارقة تغلق «تل الفاية» حفاظاً على مرتادي الصحراء

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إغلاقها الكلي للتل الرملي في منطقة الفاية بالمنطقة الوسطى، إثر ممارسات استعراضية غير قانونية على التل لمرتادين، تنتج عنها حوادث وخيمة، الأمر الذي قد يعرّض حياتهم وحياة مرتادي المنطقة من عائلات وأفراد للخطر. وأكدت أن الإغلاق جاء بسبب عدم التزام بعض الأفراد بالقواعد والإرشادات الأمنية الصادرة عن شرطة الشارقة خلال الحملات الأمنية والتوعوية التي تنظمها في المنطقة الوسطى، ومنعاً لمحاولات الاستعراض الطائشة غير القانونية، وحرصاً على سلامة الأسر والعائلات التي ترتاد المنطقة بغرض الاستجمام وقضاء الأوقات الممتعة خلال العطل. وحذّرت شرطة الشارقة قائدي المركبات من هواة الاستعراض من ارتكاب مثل هذه السلوكيات الخاطئة في المناطق الرملية التي تشكل خطورة على حياتهم وحياة الآخرين، موجهة لهم بضرورة الالتزام بالقوانين الأمنية، داعية أفراد المجتمع في حال رصدهم لأي من تلك السلوكيات إلى التعاون والإبلاغ الفوري على الرقم المخصص للحالات الطارئة 999.

وأعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن أسفها لحادث التصادم الذي وقع مساء أول من أمس في منطقة الفاية، وما نتج عنه من وفاة شخص آسيوي، وإصابة آخر، أثناء ممارستهم هواية «صعود الكثبان الرملية» على تل رملي في المنطقة الوسطى.

وقال القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي: «يرتاد الكثير من الجمهور المناطق الصحراوية خلال العطل للاستمتاع بالأجواء الماطرة، ومن بينهم الشباب، هواة ركوب التلال الرملية، ممن يقومون بممارسات خاطئة في هذه المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، ويعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر».