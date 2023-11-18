«بلدية دبي» تتعامل مع تداعيات الأمطار بخطة استباقية

أكدت بلدية دبي أنها تعاملت من خلال فرقها المختصة، بالشراكة مع الجهات المعنية، مع الحالة الجوية السائدة في الإمارة، من خلال وضع آلية للاستعداد بشكل فوري للتعامل مع الحالات الطارئة وتصريف تجمعات مياه الأمطار بكفاءة عالية، ومعالجة بلاغات الجمهور حفاظاً على السلامة العامة.

فيما دعت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين إلى ضرورة توخي الحذر، في ظل التقلبات الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، مؤكدة أهمية اتباع جميع الإجراءات الوقائية، والتزام القوانين واللوائح المرورية، وتخفيف السرعة.

وتفصيلاً، قالت بلدية دبي إن تعاملها الفوري والسريع مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار جاء ضمن خطة استباقية، تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.

وأعلنت البلدية تعاملها المباشر والسريع مع البلاغات التي تلقتها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية، مكوّنة من مهندسين وفنيين مختصين، وعمال مساعدين مدربين على التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشارت إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كل مناطق إمارة دبي، لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وفق خطة عمل استباقية، وبرنامج على مدار 24 ساعة، تعزيزاً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة لمنظومة شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار.

وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية، معدات لتنظيف الخطوط ومعالجة انسدادها، وشاحنات مع رافعات، كما خصصت عدداً كبيراً من الصهاريج لنقل المياه، ومضخات محمولة، وأخرى منقولة، إضافة إلى مركبات نقل مختلفة الأنواع، وآليات لضخ ومعالجة التجمعات وإزالة الرمال، ومختلف أنواع المخلفات، كذلك تم نشر مضخات مياه في المناطق التي شهدت تجمعات مياه.

أوضحت أنها وفرت فرق عمل ميدانية، مهمتها المتابعة الفورية، ومعالجة البلاغات الطارئة، مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن المناطق التي تشهد تجمعات مياه عبر تطبيق البلدية أو «واتس أب» أو من خلال الاتصال على الرقم 800900.

وأكدت البلدية أن البنية التحتية المتمثلة في شبكة تصريف مياه الأمطار التي صممتها ونفذتها، نجحت في الحد من آثار وتداعيات الموجة المطرية، والحوادث الناتجة عنها، خصوصاً أنها عملت على ترقية الشبكة القديمة لتصريف مياه الأمطار، لتصبح بكفاءة وقدرة الشبكات الجديدة.

إلى ذلك أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، أهمية اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتزام القوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعة، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق، والابتعاد عن ممارسات خطأ مثل التهور في القيادة أو عدم الانتباه والإهمال.

وأكدت جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار، خلال فترة التقلبات الجوية، مطالبة بالابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية، حرصاً على السلامة العامة.

وحذرت شرطة دبي من ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية الراهنة، داعية أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، إلى متابعة الأحوال الجوية والمناخية، والتزام التعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة، ومنعاً لتعريض حياتهم للخطر، نظراً للتيارات البحرية القوية وارتفاع مستوى الأمواج.

ولفتت إلى أهمية التزام التعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء، في الشواطئ والمراسي، والاستجابة لإشارة «العلم الأحمر» التي تدل على حظر السباحة أو الإبحار.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة.