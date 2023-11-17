بلدية الشارقة: 5 لجان تخصصية استعداداً لموسم الأمطار.. وتخصيص 96 صهريجاً و220 مضخة متنقلة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تخصيص لجان مشتركة وفرق عمل تخصصية وآليات ثقيلة وخفيفة، استعداداً لموسم الأمطار والتعامل مع الحالات الجوية بكفاءة عالية، حيث تشرف هذه اللجان على كافة مناطق مدينة الشارقة والتي تم تقسيمها إلى قطاعات، للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وتجمعات المياه وفق الخطط المعدة مسبقاً، كما رفعت البلدية من درجة استعدادها لاستقبال كافة الملاحظات والبلاغات من خلال مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة.

وفي هذا السياق أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية شكلت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار يتبعها 5 لجان تخصصية للعمل على تنفيذ الخطط والأعمال المتعلقة بالحالات الطارئة، ومتابعة استمرارية العمل بقدرة وكفاءة عالية، واتخاذ التدابير الفنية لتقليل تجمعات مياه الأمطار خصوصاً في الطرق والشوارع الرئيسية بما يعزز من انسيابية الحركة المرورية، ومتابعة الجاهزية الكاملة لكافة الفرق ووضع الخطط الاستراتيجية وتحقيق أعلى درجة استجابة.

وأوضح الطنيجي أن البلدية على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع هطول أمطار الخير حيث وفرت 96 صهريجاً و220 مضخة متنقلة و3 مركبات السد، التي تعمل بقدرة تشغيلية وكفاءة عالية، كما أجرت البلدية في وقت سابق أعمال الصيانة اللازمة للصهاريج والمعدات والآليات اللازمة، فضلاً عن الجاهزية لتزويد فرق العمل بصهاريج ومعدات أخرى في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وأفاد عبيد سعيد الطنيجي أن البلدية عملت على إنشاء 59 حوضاً لتجميع مياه الأمطار في مختلف مناطق مدينة الشارقة، حيث تقوم المضخات بسحب المياه المتجمعة وضخها مباشرة في هذه الأحواض بصورة تعزز من انسيابية الحركة المرورية والسرعة في الإنجاز، مشيراً إلى أن البلدية توعي الجمهور على ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار وعدم الاقتراب من هذه الأحواض.

وفي سياق متصل أكد مدير عام البلدية أنه تم الانتهاء من تنظيف حوالي 25 ألف فتحة تصريف لمياه الأمطار في إطار استعداداها المستمر، حيث تحظى هذه الفتحات بمتابعة مستمرة ويتم تنظيفها بشكل دائم قبل هطول الأمطار وبعدها، بما يحافظ على دورها في عملية التصريف أولاً بأول باعتبار هذه الفتحات تتعرض لانسدادات بسبب تراكم الأتربة أو مخلفات الأشجار وغيرها.

ونوّه إلى أن البلدية تعمل ضمن منظومة مشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين كالقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ودائرة الأشغال العامة وهيئة الشارقة للدفاع المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث -مركز الشارقة، والتنسيق المستمر مع هذه الجهات للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة آمنة وسليمة خلال التقلبات الجوية، كما تحرص البلدية على نشر الرسائل التوعية عبر وسائل الإعلام الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية لحث الجمهور على ضرورة التقيد بالتعليمات وإرشادات السلامة.



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