"الأرصاد": استمرار الأمطار.. و"الحرارة" تسجّل "9.4" درجات

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن أقل درجة حرارة سُجّلت على الدولة صباح اليوم، بلغت 9.4 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة، منوهاً إلى استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة في الدولة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأِشار المركز إلى أن الطقس اليوم يشهد وطوبة صباحاً وليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز يعد شهر نوفمبر الجاري من ضمن شهور الفترة الانتقالية الثانية، إذ يتميز باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، لافتاً إلى أن معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى ينخفض بمقدار (4 - 6 درجات) عمّا كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.