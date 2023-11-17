30 شركة تكنولوجية من 13 دولة تقدم 300 مشروع مبتكر

اختتم برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي مرحلته النهائية بمشاركة 30 شركة من 13 دولة، عملت خلال وجودها في «منطقة 2071» لمدة ثمانية أسابيع على تطوير أكثر من 300 مشروع مقترح لإيجاد حلول مستقبلية ومبتكرة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 100 تحدٍّ مختلف، طرحتها 33 جهة حكومية بإمارة دبي ضمن البرنامج.

وأعلن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أنه سيتم العمل في المرحلة المقبلة على تطوير وتنفيذ 72 مشروعاً مشتركاً في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون بين الجهات الحكومية والشركات المشاركة في البرنامج في قطاعين رئيسين، هما مستقبل قطاع الخدمات الحكومية، ومستقبل قطاع الخدمات الإعلامية والاتصال، ما يجسد نجاح هذه المبادرة بتوفير نموذج مبتكر لاستقطاب الشركات التكنولوجية للعمل مع الجهات الحكومية على تسخير أدوات الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير إيجابي في مستقبل العمل الحكومي بإمارة دبي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق في يونيو الماضي «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، بهدف دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية.

كما التقى سموه خلال جولة له في «منطقة 2071»، الشهر الماضي، برواد الأعمال والمبتكرين المشاركين في المرحلة النهائية لبرنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأكد مدير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، سعيد الفلاسي، أن المشروعات التي تم اختيارها ضمن المرحلة النهائية من برنامج مسرعات مركز دبي للذكاء الاصطناعي ستشكل إضافة نوعية لجهود كل الجهات الحكومية في دبي، في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مشروعاتها ومبادراتها المستقبلية، تحقيقاً لرؤية القيادة بضرورة مواكبة التوجهات التكنولوجية العالمية، وتبني أحدث الممارسات في العمل الحكومي.

وقال: «قدمت دبي من خلال هذا البرنامج نموذجاً عالمياً جديداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الأفكار المبتكرة لاستشراف مستقبل استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف أدواته في تعزيز جودة الحياة، وتطوير فرصه المستقبلية».

وأشار الفلاسي إلى أن هذا البرنامج أسهم بأن يكون لدى دبي واحدة من أكبر منصات تطوير مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن أول مخرجات برنامج المسرعات تمثل في إعلان «دبي الرقمية» عن إطلاق منصة «دبي. AI» بالشراكة مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات ومعلومات عن مدينة دبي بمختلف قطاعاتها بتجربة سهلة.

وأضاف: «سيواصل مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومجلس دبي للإعلام، وهيئة دبي الرقمية، العمل خلال المرحلة المقبلة على تمكين موظفي الجهات الحكومية بأدوات ومهارات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول نوعية وعملية وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، ودعم رواد الأعمال في هذا المجال من خلال توفير فرص الشراكة والتمويل».

واستقبل برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي طلبات مشاركة من 615 شركة من 55 دولة من حول العالم، وتم تقييم هذه المشاركات من قبل لجنة متخصصة، تضم خبراء في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتتم دعوة 30 شركة من سويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والصين، وكندا، وباكستان، ولبنان، ومصر، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، إلى مدينة دبي للمشاركة في المرحلة النهائية.

وشهدت هذه المرحلة مشاركة أكثر من 200 موظف من الجهات الحكومية المشاركة بالبرنامج، و100 رائد أعمال من هذه الشركات المتأهلة في مجموعة من ورش العمل والاجتماعات لتطوير المشروعات ضمن قطاعين محوريين، هما مستقبل قطاع الخدمات الحكومية، ومستقبل قطاع الخدمات الإعلامية والاتصال.

وركزت مشروعات مسرّعات مستقبل الخدمات الحكومية على تطبيقات للذكاء الاصطناعي تدعم الجهات الحكومية لتكريس موقع دبي أفضل مدن العالم في تصميم مستقبل العمل الحكومي، وتقديم خدمات حكومية مستقبلية سبّاقة.

أما مشروعات مسرّعات مستقبل الخدمات الإعلامية والاتصال، فهدفت إلى تطوير قدرات صناعة المحتوى الإعلامي بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرتقي بتجربة المستخدم، ويقلل التكاليف، ويرتقي بجودة المنتج الإعلامي المخصص للجمهور.

وقد نظم «برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» مجموعة من الاجتماعات لرواد الأعمال المشاركين بالبرنامج مع العديد من الجهات الاستثمارية لبحث فرص تعزيز نمو أعمالهم، وتوسيع الانتشار في قطاعات وأسواق جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى فرصة العمل مع الجهات الحكومية والتواصل مع الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات المستقبلية من دولة الإمارات والعالم.

• 33 جهة حكومية شاركت بأكثر من 100 تحدٍّ لتوظيف الذكاء الاصطناعي.

• 72 مشروعاً سيتم تطويرها وتنفيذها بالتعاون بين الجهات الحكومية والشركات المشاركة.