عمار النعيمي: نعمل على تسخير الإمكانات لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بديوان الحاكم، منصة مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، التي تهدف إلى خدمة المواطنين بأحدث الطرق وأيسرها وصولاً عبر المنصة الإلكترونية www.ajmancao.ae.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن إطلاق المنصة يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتسخير الإمكانات كافة لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق تطلعاتهم وسعادتهم.

وقال سموه، إن المنصة تواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات على الصعد كافة، في انسجام تام مع الأهداف الوطنية المنشودة لوضع المواطن نصب أعيننا، وتمكينه من التمتع بالأسلوب المعيشي الذي يليق به، مؤكداً أن الحكومة تعمل من أجل إسعاده وتحقيق رفاهيته، وهو العنوان الأول في مستهدفاتنا الإستراتيجية.

وأشاد سموه بالمبادرات الإنسانية والخيرية التي يتبناها مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وما يقدمه للمواطن من خدمات مهمة في مجالات الصحة والتعليم والسكن والخدمات، ومساندة الشرائح المجتمعية المحتاجة، لضمان الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ولتعزيز قيم التكافل والتماسك المجتمعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتحقيق جودة حياة للمواطنين، بما يضمن استدامة استقرارهم وازدهار مستقبلهم.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى شرح من الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، حول المنصة التي تتميز باتباع طرق وآليات التسجيل الجديدة، تبعاً للتوجه الجديد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر تسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية، ما يسهل إنجاز الحصول على الخدمة بشكل عملي.

وأوضح الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، لسمو ولي عهد عجمان أن المنصة المستحدثة ستعمل على التكامل مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية لتسهيل معالجة طلبات المواطنين، كما تقدم خدمات تفاعلية لتسهيل تقديم ومتابعة الطلبات.

وأكد مدير عام مكتب شؤون المواطنين أن المنصة ستوفر الوقت والجهد على المواطنين بشتى فئاتهم النوعية والعمرية، لتكون جميع خدمات المكتب في متناول أيديهم وفي هواتفهم، ووفق أرقى المعايير المتبعة في العالم.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، مريم المعمري، إن المنصة الجديدة تضع خدمات مكتب شؤون المواطنين بين يدي مواطني إمارة عجمان بطريقة إلكترونية بسيطة، وضمن بيئة عمل آمنة، وتشمل الخدمات فئات مختلفة، كالمنح والمساعدات والمبادرات وجميع الأنشطة المجتمعية، إضافة إلى خدمة مجالس عجمان.

وأضافت أن النظام يساعد متخذي القرار عبر إحصاءات لحظية لمختلف أنشطة مكتب شؤون المواطنين، وتخدم المنصة جميع فئات المجتمع من مواطني إمارة عجمان، وتشمل الأرامل والمطلقات وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى والطلبة والمقبلين على الزواج.