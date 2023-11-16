«الأرصاد»: المنخفض الجوي يتعمّق اليوم.. وتدنٍّ في الرؤية بسبب الرياح

أعلن المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة مع تدفق السحب من الغرب، تتخللها السحب الركامية على مناطق متفرّقة، يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأفاد المركز بأن المنخفض الجوي السطحي الذي تشهده الدولة بدأ في التعمّق منذ يوم أمس في طبقات الجو العليا، ويستمر على مدار اليوم، حيث تزداد كميات السحب وتتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة، خصوصاً الشمالية والشرقية والساحلية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة وتقل السحب تدريجياً اعتباراً من ساعات ليل اليوم، فيما يصبح الطقس غداً غائماً جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، مع احتمال سقوط أمطار، بينما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خصوصاً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلّله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يكون غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خصوصاً غرباً، فيما تصبح الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأحد سيبقى غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تظل الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأشار المركز إلى أن طقس الإثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.