«طرق دبي»: تكامل المواصلات العامة قرب «مترو الاستاد» العام المقبل

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن الانتهاء من أعمال تكامل المواصلات العامة بالقرب من محطة مترو الاستاد، مؤكدة أنها ستكون جاهزة بحلول العام المقبل، وذلك لمواكبة الكثافة العددية الكبيرة في تلك المنطقة.

وقال مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عادل شاكري: «تتمثل أبرز ملامح تلك الأعمال في تغيير المواقع الخاصة بمواقف السيارات، ومضاعفة السعة الاستيعابية الخاصة بالركاب، مع إجراء توسعة للمواقف، بحيث تخدم 10 حافلات في الدقيقة الواحدة».

وأضاف شاكري لـ«الإمارات اليوم»، أن أعمال تكامل المواصلات العامة بالقرب من مترو الاستاد تخدم موقعها الاستراتيجي، إذ يتجاوز عدد مستخدمي الحافلات في تلك المنطقة 700 ألف راكب شهرياً، ومن المخطط استكمال أعمال تكامل المواصلات بما يتوافق مع الجيل الجديد من محطات الحافلات بحلول 2024. وأكد شاكري أن الجيل الجديد من المحطات ينفرد بتصميمه المبتكر الذي يدمج بين التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي، وتوظيف العناصر الإنشائية لتخدم التصميم المعماري، وتصبح جزءاً لا يتجزأ منه.

وقال: «إن محطات الجيل الجديد لحافلات المواصلات العامة التي تم إنجازها روعي في تصميمها تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، كما روعي فيها الاستجابة لمتطلبات الاستدامة البيئية، واحتياجات فئة أصحاب الهمم، والانسجام مع هوية وشكل محطات هيئة الطرق والمواصلات، حيث يتجاوز دور المحطات الجديدة المفهوم السائد في نقل الركاب فقط، بل يتعداه إلى تقديم خدمات متكاملة للركاب، مثل المحال التجارية والخدمية والمكاتب وغيرها».

وأوضح شاكري أن محطة الغبيبة تتكوّن من ستة مبانٍ، وتتميز بتصميمها الذي يجمع بين الحلول المبتكرة والفعّالة للتصاميم الهندسية والنظام العصري في تقديم خدمات وسائل النقل الجماعية، وروعي في تصميم المحطة تلبية متطلبات الاستدامة البيئية، واحتياجات فئة أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن مساحة المحطة تبلغ 2452 متراً مربعاً، وتشتمل على مساحات مكتبية بمساحة 214 متراً مربعاً، و506 أمتار مربعة مساحة خدمة المتعاملين، و875 متراً مربعاً محال تجارية، و360 متراً مربعاً مساحة للمطاعم، فيما تضم المحطة 50 موقفاً للحافلات، و43 موقفاً لمركبات الأجرة، و60 موقفاً للدراجات الهوائية، لافتاً إلى أن عدد ركاب المحطة بلغ أكثر من مليونين ونصف المليون راكب بنهاية 2022.

وقال، إن محطة حافلات الجافلية تتكون من طابق أرضي يحتوي على أماكن انتظار المتعاملين، وستة مواقف للحافلات ومبنى متعدد الطوابق لمواقف المركبات، موضحاً أن إجمالي المساحة المبنية للمحطة تبلغ 19 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة انتظار الركاب 595 متراً مربعاً، فيما تتضمن 503 مواقف للمركبات، و30 موقفاً للدراجات الهوائية. ويقدر عدد مستخدمي المحطة بنحو 50 ألف راكب شهرياً، بمعدل يتجاوز 600 ألف راكب سنوياً حسب إحصائية العام الماضي، كما تخدم المحطة سبعة خطوط للحافلات.

وأشار شاكري إلى أن محطة حافلات الاتحاد تتميز بتصميمها الهندسي الحديث، إذ تضم ثلاثة مبانٍ، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2180 متراً مربعاً، وتشتمل على مساحات مكتبية ومساحات لخدمة المتعاملين، موضحاً أن المحطة تضم 14 موقفاً للحافلات، و20 موقفاً للدراجات الهوائية، ويقدر عدد مستخدميها بنحو 178 ألفاً و500 راكب شهرياً، بمعدل يتجاوز المليوني راكب سنوياً، كما تخدم تلك المحطة سبعة خطوط للحافلات، تضم حافلات عبر المدن من وإلى الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

ولفت إلى أن محطة حافلات اتصالات، تتألف من مبنى أرضي وميزانين، وتبلغ مساحتها 708 أمتار مربعة، فضلاً عن أنها تشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين. وتضم المحطة 24 موقفاً للحافلات، و20 موقفاً لمبيت الحافلات، و50 موقفاً للدراجات الهوائية، بينما يقدر عدد مستخدميها بمليون و700 ألف راكب سنوياً، بمعدل 144 ألف راكب شهرياً، كما تخدم سبعة خطوط للحافلات.