توظيف 18 مواطناً خلال اليوم المفتوح في رأس الخيمة

نظمت إدارة التوطين والمواهب الوظيفية في دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، يوماً مفتوحاً لإجراء مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل من الراغبين في الانضمام إلى شركات القطاع الخاص، من مختلف المؤهلات العلمية، حيث تم إجراء مقابلات فورية لعدد من الباحثين عن عمل، وقبول 18 منهم في وظائف مختلفة، في إطار حرص الدائرة على دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في القطاع الخاص.

ورصدت «الإمارات اليوم»، نشر دوائر حكومية عبر منصاتها في «السوشيال ميديا»، إعلانات عن وظائف شاغرة، حيث نشرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إعلاناً عن توافر خمس وظائف شاغرة لديها، واشترطت أن تكون الأفضلية في التوظيف لمواطني الدولة، وأن يتم تحديد الراتب بعد المقابلة.

ولفتت إلى أن لديها وظائف شاغرة في إداري المناقصات، بخبرة سابقة في المشتريات أو إدارة المناقصات، واشترطت أن يكون حاصلاً على دبلوم أو بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادله، كما وفّرت الدائرة وظيفة إداري بيانات أول بخبرة من ثلاث إلى خمس سنوات، وأن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على شهادة ثانوية عامة فما فوق، إضافة إلى وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية بخبرة 10 سنوات، وأن يكون حاصلاً على ماجستير أو بكالوريوس في الموارد البشرية.

وأضافت الدائرة أن لديها وظائف شاغرة لمدير قسم مكافحة الآفات، بخبرة خمس سنوات، وأن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة البيئية في مكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى وظيفة مدير قسم «عابر»، بخبرة من خمس إلى ست سنوات، وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس في إدارة العمليات أو الهندسة الإلكترونية، أو تقنية المعلومات.

من جهتها أعلنت شرطة رأس الخيمة، عن حاجتها إلى تعيين معد ومنتج برامج ومخرج فيديوهات، واشترطت أن تكون الأفضلية في التوظيف لمواطني الدولة من الإناث والذكور، وألا يكون المؤهل العلمي أقل من دبلوم أو ما يعادله، وأن يكن مبدعاً في صناعة فيديوهات (انميشن)، وأن يمتلك القدرة على عمل إخراج ومونتاج وأفلام توعية، ويتمتع بمخيلة خصبة في مجال الإنتاج والإخراج والأفكار المتجددة والعصرية، ويكون قادراً على تحمّل ضغوط العمل وملماً بوسائل التواصل الاجتماعي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.