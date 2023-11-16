230 مؤسسة تشارك في معرض جامعة زايد للوظائف

نظمت جامعة زايد، معرض الوظائف السنوي، أخيراً، بإشراف إدارة الشؤون المهنية للطلبة والخريجين، مؤكدة بذلك التزامها بتوظيف الطلبة والخريجين ودعم ملف التوطين في الدولة. وقد أقيم الحدث في الحرم الجامعي في أبوظبي ودبي.

وشارك في معرض الوظائف هذا العام أكثر من 230 شركة بارزة، بما في ذلك مؤسسة ديلويت، و«كيه بي إم جي»، و«أكسنتشر» و«مبادلة».

وأكد مدير الجامعة بالإنابة الدكتور مايكل آلن، أهمية الحدث السنوي للطلبة والمؤسسات على حد سواء. ونوّه بالتزام الجامعة المستمر بدعم هذه المبادرات التي تعزز مستقبل الطلبة في سوق العمل.

وأكد مدير إدارة الشؤون المهنية للطلبة والخريجين بالإنابة، راشد الشامسي، أن «معرض الوظائف السنوي» حدث رئيس يعكس اهتمام جامعة زايد، وحرصها على مستقبل طلابها وطالباتها. ويعد المعرض السنوي بيئة ديناميكية تلتقي عبرها الفرص بالإمكانات.

وقالت عائشة الظاهري من شركة «ترستيجيك للحسابات المعتمدة والاستشارات»: «حضور معرض وظائف جامعة زايد 2023 أمر في غاية الأهمية، للتعرف إلى الكوادر الوطنية الشابة المفعمة بالمهارات والإمكانيات، ما سهّل لنا عملية استقطاب المواهب المطلوبة في مؤسستنا».

وقالت منسقة التوظيف في معهد التكنولوجيا التطبيقية، مريم وائل: «معرض الوظائف في جامعة زايد فرصة متميزة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل على حد سواء، حيث أتيحت لنا الفرصة للالتقاء بمجموعة متنوعة من المواهب، وكوّنا علاقات استثنائية تضمن لنا توظيف الكوادر الوطنية الشابة المناسبة، وتأمين تحقيق متطلبات ملف التوطين في الدولة. أُثني على المنظمين لجهودهم في إنشاء حدث مثمر وناجح».

وشاركت في المعرض مؤسسات حكومية وشبه حكومية، وشركات خاصة في مجالات متنوعة، مثل الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك والتأمين، والرعاية الصحية والتجارة بالتجزئة، وتخصصات أخرى شملت كل تخصصات الجامعة.

وتنظم جامعة زايد معرضين مهنيين سنوياً في حرميها بإمارتي أبوظبي ودبي، الأول خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، والثاني في نهاية العام الدراسي. ويضم كل منهما مجموعة من الشركات الحكومية والخاصة من مختلف القطاعات، متيحاً فرص عمل لجميع تخصصات الجامعة.

ويسمح المعرض للطلبة بإجراء مقابلات فورية مع شركات التوظيف، سواء لوظائف دائمة أو مؤقتة.