أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في زوجة سعيد بن عمهي المنصوري

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الأربعاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء محمد المزروعي، زوجة سعيد بن عمهي المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.