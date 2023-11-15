شرطة أبوظبي تطلق دورية «ربدان ون» الذكية

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دورية «ربدان ون» الميدانية الكهربائية، وهي مركبة ديناميكية وذكية وتحتوي على وحدة تحكم وعدادات رقمية.

وتحمل دورية «ربدان ون» الميدانية شعار صنعت في أبوظبي، وتم صناعتها بالتعاون مع شركة «إن دبليو تي إن» المنتج الأول لعلامة «ربدان ون»، وذلك في منشأة تجميع السيارات في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد) بمحطة طاقة ذات محركين بسعة 510 كيلوواط وتُعد مركبة ديناميكية وذكية وتحتوي على وحدة تحكم وعدادات رقمية، وتعمل وفق تقنية المدى الطويل الرائدة في العالم وتمتاز بإمكانية توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات.

ويقدر عزم دوران السيارة بـ 1040 نيوتن/متر، ويستغرق الأمر نحو 4.5 ثوانٍ حتى تنتقل من حالة مستقرة إلى سرعة 100 كم/ساعة، في حين يصل احتياطي الطاقة للسيارة قبل إعادة الشحن إلى 860 كم.