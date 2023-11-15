محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة سعيد المنصوري

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، ميثاء محمد المزروعي، زوجة سعيد بن عمهي المنصوري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، مساء أمس، لمجلس العزاء في دبي، حيث قدّم سموه صادق عزائه ومواساته لأفراد أسرة الفقيدة، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه، ويديم على دولة الإمارات الاستقرار والرخاء، في ظل قيادتنا الرشيدة.