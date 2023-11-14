إكسبو دبي تفتح المنطقة الخضراء في COP28 للجمهور مجاناً

كشفت مدينة إكسبو دبي عن عدد من الفعاليات التي ستشهدها المنطقة الخضراء في قمة المناخ (COP28)، التي تستضيفها المدينة في الفترة بين 30 نوفمبر الجاري و12 من ديسمبر المقبل، حيث ستكون المنطقة الخضراء مفتوحة لجميع الزوار، وتتضمن هذه المنطقة عدداً من المراكز المتخصصة التي تعرض العديد من الفعاليات والأنشطة لجميع الأعمار.

وتتيح المدينة الدخول إلى الأجنحة والمعالم فيها مجانيًا أثناء انعقاد مؤتمر تغير المناخ (كوب28) - والذي سيكون مفتوحًا للجمهور في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر – ولكن عددا من الفعاليات المحددة تتطلب التسجيل المسبق أو الحصول على تذاكر. إن حضور قمة المناخ (COP28) مجاني لكن يجب على جميع الزوار، بما في ذلك الأطفال، التسجيل للحصول على تذكرة دخول يومية للمنطقة الخضراء عبر www.cop28.com.

وتشمل الفعاليات في المنطقة الخضراء العروض الثقافية والفنية والحوارات المميزة والزراعة المستدامة وخيارات الأطعمة والمشروبات ضمن المنطقة الخضراء، وهي المساحة المفتوحة للزوار والجمهور للمشاركة وتبادل الأفكار وتعزيز العمل المناخي أثناء انعقاد قمة المناخ، إضافة إلى مجموعة تجارب ستقدمها قمة المناخ وشركائها، ستضم المنطقة الخضراء تيرّا - جناح الاستدامة الشهير، الذي يقدم مثالا حيا على أفضل الممارسات المستدامة بالإضافة إلى كونه مركزاً للعديد من البرامج والأنشطة التي تعمل على تعزيز الوعي بالاستدامة في نفوس الشباب وأجيال المستقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه المكتب الإعلامي للمدينة، أمس، والذي أكد فيه المتحدثون أن جناح مدينة إكسبو دبي إضافة جديدة طوال مدة انعقاد قمة المناخ، وسيمثل الجناح نقطة لقاء محورية للراغبين بالتعرف إلى مدينة المستقبل التي تقدم نموذجا للحياة المستدامة وتعزز جودة الحياة وتقدم فرص النمو والتطور للأشخاص والشركات. وسيقدم الجناح أيضًا نشاطات تفاعلية تناقش تغير المناخ والتوازن بين الجنسين، والقيادة العالمية.

وأضافوا ان من أبرز الفعاليات في الجناح مزرعة مدينة إكسبو التي تعتبر من المعالم الجديدة والدائمة في مدينة إكسبو دبي ضمن المنطقة الخضراء وستضم مساحات داخلية وخارجية لزراعة المحاصيل والخضراوات، وستستضيف ورش عمل مجتمعية ودروس تحضير الطعام مع طهاة ومحترفين مهتمين بالاستدامة، إضافة إلى جناح التنقل وجناح الرؤية وجناح المرأة أيضًا التي تعتبر جزءًا من المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى قبة الوصل الغامرة وشلالات إكسبو السريالية وحديقة الفرسان.

وأوضحوا أن المنطقة الخضراء هي منطقة مفتوحة تعمل على تعزيز الحوار والوعي بشأن العمل المناخي، تمكن الجمهور من المشاركة وإيصال أصواتهم وطرح أفكارهم. وستكون المنطقة الزرقاء مخصصة لقادة الدول والوفود الحكومية والجهات الرسمية التي تشكل أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هيئة الأمم المتحدة المكلفة بتنسيق الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.

وذكر المتحدثون أن قمة المناخ (COP28) أول قمة مناخية تضم منطقة خضراء تقع مباشرة بجوار المنطقة الزرقاء، مما يمكّن الجمهور من المشاركة في فعاليات تسهم في تسريع التقدم المناخي، بما في ذلك تجارب مخصصة للطلاب بقيادة برنامج إكسبو للمدارس.

وقالت رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني: "تدعم مدينة إكسبو العمل المناخي وتوفير فرص التعلم لقادة العمل المناخي المستقبليين، وذلك عبر الأنشطة والتجارب الشيقة والشاملة والمتاحة للجميع والتي تتضمن مختلف جوانب الحياة، حيث إن مواجهة تغير المناخ تستلزم جهود كل فرد في المجتمع وبالتضامن معا في هذه المسيرة يتضاعف تأثيرنا الإيجابي ونحقق نتائج أفضل.