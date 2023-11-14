محمد بن راشد: قوتنا الاقتصادية مصدر استقرارنا وازدهارنا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» أمس، إن «توقيع (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) اليوم (أمس)، صفقات شراء طائرات بقيمة إجمالية تتجاوز 231 مليار درهم في معرض دبي للطيران، هو تعبير عن ثقتنا بالمستقبل.. وثقتنا باقتصادنا.. وثقتنا بشركاتنا الوطنية وكوادرها».

وأضاف سموه: «لدينا رؤية واضحة جليّة بأن المستقبل يملكه من يركز على تصميمه وتنفيذه.. وبأن قوتنا الاقتصادية هي مصدر للاستقرار والازدهار لنا ولمنطقتنا، بإذن الله».