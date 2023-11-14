«طيران الإمارات»: طلبيات شراء بـ 191 مليار درهم

استهلت «طيران الإمارات» اليوم الأول من «معرض دبي للطيران 2023» بطلب 95 طائرة إضافية ذات الجسم العريض، ليصل إجمالي طلبياتها إلى 295 طائرة.

وتعد «طيران الإمارات» أكبر مشغل لطائرات الركاب ذات الجسم العريض في العالم، وقد التزمت بشراء طائرات «بوينغ 777-9»، و«777-8»، و«787» إضافية بقيمة 52 مليار دولار أميركي (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران للمتعاملين معها.

وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وقّع طلبيات الطائرات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، مع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية، ستان ديل، والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك» والرئيس التنفيذي لـ«جي ئي إيروسبيس»، لاري كولب.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تَمثّل نموذج عمل (طيران الإمارات)، منذ اليوم الأول، في تشغيل طائرات حديثة وفعالة ذات جسم عريض، قادرة على نقل أعداد كبيرة من المسافرين براحة وأمان، لمسافات طويلة من دبي وإليها وعبرها. واليوم، تؤكد طلبياتنا شراء طائرات مجدداً على هذه الاستراتيجية».

وأضاف سموه: «ستمكّن هذه الطائرات الإضافية (طيران الإمارات) من ربط مزيد من المدن بدبي، ما يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تتضمن إضافة 400 مدينة إلى خريطة التجارة الخارجية لدبي خلال العقد المقبل. ونتوقع مع مطلع الثلاثينات أن يضم أسطول (طيران الإمارات) نحو 350 طائرة، وأن يربط دبي بمزيد من مدن العالم». ووقعت «طيران الإمارات»، أكبر مشغل لطائرات «بوينغ 777» في العالم، طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية «777-9»، و35 طائرة «777-8» تعمل بمحركات «GE-9X»، ليرتفع بذلك إجمالي طلبيات الناقلة من طائرات «777X» إلى 205 طائرات.

كما وقعت «طيران الإمارات» طلبيةً لشراء 202 محرك «GE-9X» لتشغيل طائرات «777X» الإضافية التي طلبتها أمس، ليصل إجمالي طلبية محركات «GE-9X» إلى 460 وحدة. ومن المتوقع أن تنضم أول طائرة «777-9» من الطلبية السابقة إلى أسطول «طيران الإمارات» في عام 2025، في وقت تعني فيه الطلبيات الإضافية أمس، أن «طيران الإمارات» ستواصل استلام طائرات «777-9» جديدة وإدخالها الخدمة ضمن أسطولها حتى عام 2035.

أحمد بن سعيد:

• «الطائرات الإضافية ستمكّن (طيران الإمارات) من ربط مزيد من المدن بدبي، ما يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33».