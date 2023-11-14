حجز 49% من رحلات «الأجرة والنقل الفاخر» في دبي إلكترونياً

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن نسبة رحلات مركبات الأجرة والليموزين عبر الحجز الإلكتروني بلغت 49% من إجمالي رحلات مركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن الحجز الإلكتروني أسهم في زيادة الإقبال على مركبات الأجرة، نظراً لسهولة حجز المركبة، ومعرفة موعد وصولها دون النزول إلى الطريق، وانتظار مرور مركبة أجرة فارغة في الطريق، مع إمكانية التقديم على الخدمة بشكل أسهل.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة تتوافر من خلال تطبيق «هلا»، بالإضافة إلى 12 منصة متنوعة لعدد من الشركات التي توفر خدمة حجز مركبات النقل الفاخرة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس التنافسية بين شركات توفر خدمات الحجز الإلكتروني من خلال مركباتها المتنوعة، وهي: أوبر، كريم، يانجو، مؤسسة تاكسي دبي، «كي أو آي»، بلاك لين، بارون فلييت، أورلين، كابي، إكس إكس رايد، برو لخدمات نقل الركاب، وشركة ويلي.

وقالت الهيئة، إن معدل وصول مركبات الأجرة عن طريق الحجز الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 3.5 دقائق، بلغ 71% من إجمالي رحلات الحجز الإلكتروني، وذلك في النصف الأول من العام الجاري، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم، ما يؤكد الخدمة المميزة التي يوفرها قطاع مركبات الأجرة عن طريق الحجز الإلكتروني.

وفيما يتعلق بحجز رحلات النقل الفاخر إلكترونياً، لفتت الهيئة إلى أن جميع رحلات قطاع النقل الفاخر تتم عبر الحجز الإلكتروني، بإجمالي 14.4 مليون رحلة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 21% من إجمالي الرحلات التي نفذتها مركبات الأجرة والنقل الفاخر.

وأكدت الهيئة أن الشركات المشغلة لخدمة الحجز الإلكتروني تعمل على تعزيز تنافسيتها وتطوير وتحسين الأنظمة التقنية المستخدمة في أنظمتها بشكل مستمر، وذلك بهدف تسريع زمن وصول المركبة للمتعامل وتوفير المركبات وزيادة رضا المتعاملين، تماشياً مع توجهات الإمارة في توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتوفير خدمات تمتاز بجودة وكفاءة عالية للمتعاملين والجمهور.

واعتمدت الهيئة، خلال مارس الماضي، خطة تحويل خدمة مركبات الأجرة في دبي بدءاً من توفيرها على الطريق إلى الحجز الإلكتروني، بصورة تدريجية، لتصل إلى 80% خلال السنوات القادمة، وتأتي هذه الخطوة تتويجاً للنجاح الذي حققته خدمة (هلا) للحجز الإلكتروني، التي استحوذت على 30% من إجمالي رحلات مركبات الأجرة في دبي عام 2022.

وتأتي الخطة تعزيزاً لجهود حكومة دبي في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، ومواكبةً للتحول العالمي في مجال تخطيط النقل في المدن، من حيث تسهيل التنقل للأفراد وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وكذلك تحقيق السعادة للسكان، وتقديم خدمات متميزة للسياح، وتعزيز خدمة المتعاملين.

وأكدت الهيئة، أن تقديم خدمة مركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني، يسهم في رفع كفاءة مركبات الأجرة في إمارة دبي، من حيث سهولة إيجاد المركبات وحجزها إلكترونياً وزيادة نسبة الرحلات التي يكون فيها زمن انتظار وصول المركبة ثلاث دقائق ونصف الدقيقة أو أقل، ورفع معدل سعادة ورضا المتعاملين، إلى جانب خفض الكيلومترات المهدرة، وخفض استهلاك الوقود، والانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقديم ميزات للمتعاملين مثل إمكانية الدفع الإلكتروني المباشر عن طريق التطبيق، وتحديد المسار الأنسب للرحلة وإمكانية المشاركة في مسار الرحلة مع الآخرين وإظهار معلومات المركبة والسائق وإمكانية تقييم الخدمة والسائق، إضافة إلى دعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة: (الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

• 3.5 دقائق معدل وصول مركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني في 71% من الرحلات.

• 14.4 مليوناً عدد رحلات النقل الفاخر عبر الحجز الإلكتروني في النصف الأول.