«أوقاف دبي» تستعرض مشروعاتها الوقفية ومبادراتها الخيرية

استعرضت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أبرز مشروعاتها الوقفية ومبادراتها الخيرية، خلال لقاء مع وفد من شرطة دبي، حيث بحث الجانبان تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تنفيذ الأهداف المشتركة وبناء علاقات شراكة فاعلة بينهما.

حضر اللقاء، الذي جرى في مقر مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بالقرهود، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوّع، ومساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي، اللواء أحمد محمد رفيع، ونائب الأمين العام للمؤسسة، خالد آل ثاني، ومدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد مروان جلفار، ومدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان الجمال، وعدد من الإدارات والكوادر من كلا الجهتين.

وتسلّم علي المطوّع «ميدالية السعادة» من اللواء أحمد محمد رفيع، تقديراً لجهود المؤسسة وإسهاماتها وتعاونها المستمر في دعم المشروعات والمبادرات المجتمعية مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وعبّر علي المطوّع عن شكره وتقديره لهذا التكريم، مؤكداً حرص المؤسسة على تعزيز سُبل التعاون المشترك مع شرطة دبي، من خلال المبادارات المجتمعية، الرامية إلى ضمان استقرار المجتمع وتحقيق سعادة أفراده.

• المؤسسة تنال «ميدالية السعادة» تقديراً لإسهاماتها في دعم المشروعات والمبادرات المجتمعية.