ترام دبي ينقل 52 مليون راكب منذ تدشينه في 2014

نقل ترام دبي نحو 52 مليون را كب منذ انطلاقه في 2014 لِيُرَسّخ مكانته بقوة كجزء لا يتجزأ من منظومة النقل العام في إمارة دبي. وعزت الهيئة ازدياد الاقبال على استخدام الترام إلى تنفيذ تحسينات على تقاطعات الترام وتحسين ا لكفاءة التشغيلية لجعل التنقّل على متنه أكثر كفاءة وموثوقية، مما أدى إلى جذب المقيمين والسياح إلى استخدامه كوسيلة آمنة. وقد قطع ترام دبي مسافة 5,3 ملايين كيلومتراً منذ تدشينه، خلال الأعوام التسعة الماضية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل احتفال ترام دبي بالذكرى التاسعة لانطلاقه في عام 2014، مما يعكس الكفاءة التشغيلية الاستثنائية للنظام والالتزام الدقيق بمواعيد الخدمة وبمعايير السلامة العالية. ويأتي هذا الانجاز لتعزيز التنقل السلس للركاب إلى وجهاتهم، مما يسهم في تحسين تجربة الركاب وزيادة معدلات رضاهم. وأعلنت الهيئة أنه قد تم تحسين زمن رحلة الترام بمقدار دقيقتين، من خلال إعادة الجدولة والتعديل في منظومة مواعيد الرحلات والالتزام بدقتها.

مسار

يغطي مسار الترام 11 محطة يمر بها خلال 42 دقيقة، تبدأ من محطة الصفوح إلى محطة أبراج بحيرات جميرا التي تمتد على طول طريق الصفوح. ويمر بأهم معالم الإمارة السياحية والاقتصادية، بما في ذلك نخلة الجميرا، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للإعلام، وجي بي آر، ودبي مارينا.

خدمه شاملة

تحرص الهيئة على ربط الترام مع مختلف وسائل النقل الأخرى مثل مترو دبي، والحافلات، ومركبات الأجرة، ومسارات الدراجات الهوائية، بهدف تحقيق التكامل لمنظومة النقل في الإمارة وتسهيل الوصول إلى الوجهات المختلفة، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة والغايات الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، في تعزيز النقل الجماعي، وجعله الخيار الأمثل لسكّان وزائري وسائحي الإمارة.

تقنية وتفرد

وذكرت الهيئة أن ترام دبي يعتبر أول ترام في العالم تم تزويد أرصفة محطاته بأبواب حماية آلية لتوفير أ كبر قدر من الراحة والسلامة والأمان، وهو أول ترام خارج أوروبا يعمل بنظام التغذية الأرضية للطاقة الكهربائية دون الحاجة لأسلاك كهربائية علوية لإمداده بالطاقة الكهربائية، وأول ترام في العالم تتوفر فيه محطات مكيفة الهواء للركاب.

عربات الترام

يشمل ترام دبي 11 عربة ترام، حيث تحتوي كل عربة على 7 مقصورات، وقد تم توزيع هذه المقصورات بين ثلاث درجات هي: الذهبية، والفضية ومقصورة النساء والأطفال.

مركز التحكم

يتم مراقبة عمليات التشغيل عن طريق مركز التحكم، والتي تعمل على مدار الساعة حيث يتم من خلالها مراقبة حركة الترام وأداء سائقيه والتأكد من كفاءة عمل الأنظمة المساندة لعمليات التشغيل مثل أنظمة الطاقة والإشارات المرورية على التقاطعات التي يمر من خلالها الترام على طول خط سيره، والتحكم في زمن عرباته ومراقبة كاميرات الأمن والسلامة. وتتيح سرعة الاستجابة للأمور الفنية المتعلقة بالترام.

ويعتبر ترام دبي أحد أ كثر مشاريع الإمارة طموحاً، حيث إنه يمثل رمزًا لتقدم الإمارة وحداثتها، وقد أصبح أ كثر انسيابية وكفاءة وعنصراً أساسياً في أنظمة السكك الحديدية وشبكة النقل العام في دبي، وله مساهمة كبيرة في جعل وسائل النقل العام خيار التنقل الأمثل لسكان وزوار الإمارة.