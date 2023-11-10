سلطان بن أحمد يشارك في حملة «تراحم من أجل غزة»

شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، في حملة «تراحم من أجل غزة» التي تنظمها جامعة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير وجمعية الشارقة الخيرية، إغاثة للمتضررين من الحرب في غزة.

وتهدف الحملة التي أقيمت في المبنى الرئيس لجامعة الشارقة، إلى دعم المتضررين من الحرب في قطاع غزة، من خلال استقبال التبرعات العينية، وتجهيز الطرود الإغاثية المتنوعة، ما يعكس أواصر الأخوة والتراحم، لمساعدة المحتاجين وتقديم العون للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين بالحرب.

واطلع سموه على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على الحملة والطلبة المتطوعون للإسهام في توفير حُزم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الأطفال والأسر الفلسطينية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيداً لروح وقيم الخير ومشاعر الأخوة تجاه الأشقاء العرب. كما اطلع سمو رئيس جامعة الشارقة، على طرق حفظ وتغليف وتخزين الطرود الإغاثية لضمان وصول الشحنات إلى المتضررين من الحرب في غزة بأفضل الطرق، مشاركاً سموه الطلاب والطالبات في تعبئة الحُزم الإغاثية، وما تضمه من مجموعة متنوعة من الطرود الغذائية والصحية، والطرود الخاصة للأطفال والملابس الشتوية، موجهاً سموه، شكره الجزيل لكل المسهمين في نجاح هذه الحملة ومدّ يد العون للإخوة في قطاع غزة.

وكانت قد انطلقت حملة «تراحم من أجل غزة» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة في كل العالم، بتقديم الإغاثات العاجلة من منطلقات إنسانية ودوافع أخوية عُرفت بها الدولة، لتقديم العون والغوث للمتضررين من الأشقاء الفلسطينيين.

• توفير حُزم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الأطفال والأسر الفلسطينية.