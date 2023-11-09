أشاد بجهود فرق العمل.. منصور بن محمد يزور مطار آل مكتوم الدولي

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم ، مطار آل مكتوم الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة دبي الدورة الــ18 من معرض دبي للطيران، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الحالي في مطار آل مكتوم الدولي "دبي وورلد سنترال"، والتحضيرات الجارية لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28.

وأثنى سموه خلال الزيارة على جهود فرق العمل المشاركة في تنظيم الحدث على الصعيد الأمني والتشغيلي، والتي تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الحدثين الكبيرين المرتقبين في دبي.

وأشاد سموه بإسهامات مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية "دانز" في نمو قطاع الطيران في دبي ودولة الإمارات، بإرساء معايير جديدة لكفاءة وجودة خدمات الملاحة الجوية، وتوظيف أحدث التقنيات المبتكرة والحلول المتطورة والخبرات الرائدة في هذا المجال.

كما أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بخدمات المؤسسة المُقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، منوِّهاً بالحضور الفاعل للكوادر والكفاءات الوطنية ضمن مُختلف التخصصات.

كما أثنى سموه على استعدادات وتجهيزات المؤسسة لاستضافة نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران، والتي تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ المعرض، وجاهزية المؤسسة والتزامها بتوفير كافة ضمانات الأمن والسلامة وتعزيز تجربة المشاركين أثناء هذا الحدث العالمي الأبرز في مجال الفضاء والطيران، بمشاركة أكثر من 1400 شركة من 95 دولة.

وشملت جولة سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، زيارة مبنى دبي لخدمات الملاحة الجوية، وتفقد سموُه التجهيزات الأمنية للمطار الخاص بكبار الشخصيات؛ وغرفة الطوارئ بمعرض دبي للطيران، والمنفذ المخصص لمؤتمر الأطراف COP28 المقرر إقامته في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، حيث اطلع سموه على آخر الاستعدادات والتحضيرات للحدث الأهم على أجندة العالم المناخية.

وأثنى سموه على جاهزية المنفذ لاستقبال المشاركين في هذا الحدث العالمي، والذي تعكس استضافته مكانة دولة الإمارات على صعيد العمل المناخي الدولي، ودورها في توطيد أواصر التعاون الدولي، وبلورة رؤى مشتركة حول السبل الكفيلة بمواجهة تحديات الاستدامة والحد من وطأة التغير المناخي.

رافق سموه خلال الزيارة الأمين العام لمجلس أمن المنافذ والحدود سعادة عمر علي سالم العديدي، إلى جانب أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين.