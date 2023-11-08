خالد بن محمد بن زايد: اجتماعات حكومة الإمارات لقاء وطني يوحّد العمل الحكومي

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها لعام 2023، التي انطلقت أمس، في أبوظبي لتستعرض أهمَّ التطوُّرات في القطاع التشريعي والقضائي في دولة الإمارات، وأبرز إنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وأكد سموه أهمية هذه الاجتماعات في تحديد أولويات العمل الحكومي، وتسليط الضوء على أبرز مستجدات الخطط الحكومية، باعتبارها لقاء وطنياً يهدف إلى توحيد العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي.

وحضر سمو ولي عهد أبوظبي جلسة حوارية عُقِدَت ضمن الاجتماعات السنوية، وتناولت طموح دولة الإمارات في تصدير نُظُم الذكاء الاصطناعي، بمشاركة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيصل البناي.