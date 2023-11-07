مكتوم بن محمد: بالطاقات الشابة في حكومة الإمارات نسعى لتحقيق مستقبل أفضل للوطن

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على أنه بالطاقات الشابة والمبدعة في حكومة الإمارات نسعى لتحقيق مستقبل أفضل للوطن.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "انطلقت اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعد التجمع الحكومي الأهم لصناع القرار في الدولة والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ سنوات ضمن منهجية جديدة لتطوير العمل الحكومي".

وأضاف سموه قائلا: "عبر هذه الاجتماعات وُلدت أهم الأفكار التي تقف وراء إنجازاتنا الكبرى خلال الفترة الماضية".

وتابع سموه: "بالطاقات الشابة والمبدعة في حكومة الإمارات نسعى لتحقيق مستقبل أفضل للوطن تلبيةً لرؤى وطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -حفظهم الله- لتعزيز ريادتنا الحكومية عالمياً لنبقى في صدارة الأمم".