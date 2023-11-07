منظمة السياحة العالمية تعتمد الفجيرة رسمياً كوجهة سياحية مستدامة

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن اعتمادها الفجيرة رسمياً كوجهة سياحية مستدامة، ومنحت مركز الفجيرة للمغامرات شهادة عضوية تؤكد انتسابه إلى عضوية منظمة السياحة العالمية.

ومُنحت الشهادة لمركز الفجيرة للمغامرات خلال الاجتماع الخامس والعشرين لمنظمة السياحة العالمية في سمرقند، أوزبكستان في 18 أكتوبر الماضي، حيث مثل المركز إمارة الفجيرة، وقدم ملف الاعتماد، وعرض الوجهات والمشاريع المتعلقة بالمغامرات والسياحة المستدامة في الإمارة.

وقال مدير مركز الفجيرة للمغامرات، عمرو زين الدين "يؤكد هذا الاعتماد من منظمة السياحة العالمية الجهود الجبارة والالتزام الذي تبذله الفجيرة، حيث تسعى باستمرار إلى تحقيق مكانة رائدة في جميع القطاعات، مسترشدةً بتوجيهات ورؤية قيادتها الحكيمة".

وأضاف زين الدين: "لطالما كان قطاع السياحة ضمن أولويات الإمارة، مع تركيزها القوي على ضمان استدامته. ويفخر فريقنا في مركز الفجيرة للمغامرات بأن يكون له دور في الترويج للإمارة على نطاق عالمي، من خلال نيله العضوية الحصرية في منظمة السياحة العالمية".

وتشكل الشهادة اعترافاً بالتزام مركز الفجيرة للمغامرات باحترام ومراعاة ودعم أهداف منظمة السياحة العالمية ومبادئها وسياساتها، فضلاً عن نجاحه في الإيفاء بالالتزامات والمسؤوليات المحددة للعضو المنتسب.

يضم الأعضاء المنتسبون لمنظمة السياحة العالمية أكثر من 500 شركة ومؤسسة تعليمية وبحثية ووجهات سياحية ومنظمات غير حكومية، مما يجعل المنظمة بمثابة منصة للأعضاء للمشاركة في الحوار وتبادل المعرفة واتخاذ الإجراءات والعمل معاً لتعزيز مشاركة المعرفة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يعتبر مركز الفجيرة للمغامرات أول مؤسسة حكومية تأسست بموجب مرسوم أميري من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ويتولى مهمة تنظيم وتنشيط سياحة المغامرات في الفجيرة.