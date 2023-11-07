عبدالله بن زايد يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا الشراكة بين البلدين وأوضاع المنطقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على عشاء عمل في أبوظبي، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، كاثرين كولونا، وجرى خلال اللقاء الذي عقد أول من أمس، بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والإغاثية للمدنيين بشكل عاجل.

وناقش سموه وكولونا، الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع، وأكدا في هذا الصدد الأولوية الملحّة لحماية المدنيين كافة، من تداعيات الأزمة الراهنة.

كما استعرض الجانبان المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو آمن ومستدام.

وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وكاثرين كولونا، آفاق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

واستعرضا مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية والتعليمية، كما تطرقت المحادثات إلى التعاون الإماراتي الفرنسي في مجال البيئة والمناخ، في إطار استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الشهر الجاري.

وأكدا أن تعزيز التعاون في مجال المناخ يشكل أولوية لدى البلدين، ومن شأن «COP28» أن يفتح آفاقاً واعدة لتحقيق قفزات نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة كولونا، مؤكداً متانة وقوة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية. وأشار إلى التنامي المستمر في التعاون المشترك بين البلدين، بما يدعم تطلعاتهما التنموية وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.