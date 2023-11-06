طقس غائم وفرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار تكون شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والثاني عند الساعة 19:29، والجزر الأول عند الساعة 13:58 والثاني عند الساعة 03:09، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 06:27 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 23:40 والثاني عند الساعة 00:00.