محمد بن راشد: افتتحنا اليوم دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي الجديد

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، اليوم، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، سابقاً، افتتحنا اليوم دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي الجديد .. مررنا بتجربة انتخابية ناجحة .. ورسخنا محطة جديدة في مسيرة التمكين .. واليوم ينطلق المجلس كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة وناقلة لتطلعات شعب الاتحاد .. وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد ..