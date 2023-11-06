أحمد بن محمد رئيساً أعلى لـ «محمد بن راشد للأعمال الخيرية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيساً أعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة عبدالله محمد البسطي، وعضوية كل من: عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائباً للرئيس، وأحمد خلفان المنصوري، ومحمد عبيد بن غنام، وسيف عمر الدليل، وخليل إبراهيم الجسمي، وحسين ميرزا الصايغ، ومحمد عبدالله التوحيدي، إضافة إلى مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

ويُعمل بالمرسوم والقرار من تاريخ صُدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.