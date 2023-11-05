مدارس خاصة بالفجيرة تقرر الدراسة "عن بعد" نظراً لعدم استقرار حالة الطقس

ارسلت إدارات مدارس خاصة في امارة الفجيرة قرار تحويلها نظام الدراسة ليوم الاثنين من الحضوري إلى نظام "عن بعد" عبر تطبيق"مايكروسوفت تيمز"، لعدم استقرار حالة الطقس وهطول الامطار الغزيرة وتراكم مياه الامطار في الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المدرسة.

وجاء قرار تحويل الدراسة الى "عن بعد" حفاظا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي والاداري ، وذلك بعد أن شهدت مدن ومناطق عدة فيالمنطقة الشرقية والفجيرة هطول أمطار راوحت بين الغزيرة والمتوسطة ، تسببت في جريان الاودية والشعاب ،مع تراكم كميات من مياهالامطار في الشوارع الرئيسة والداخلية مما قد يعرقل رحلة الحافلات من وإلى المدرسة.

فيما بثت شرطة الفجيرة والمنطقة الشرقية وبلديات المنطقة الشرقية التحذيرات والتعليمات الخاصة بالطقس عبر قنواتها الرسمية في وسائلالتواصل الاجتماعي كما حركت بلدية الفجيرة ومدينة كلباء وخورفكان ودبا الفجيرة ودبا الحصن آلياتها ومعداتها بشكل فوري للتعامل معحالة الطقس غير مستقرة التي شهدها المنطقة، وسحب مياه الامطار المتراكمة في الشوارع والمناطق السكنية .

وطالبت القيادة العامة لشرطة الفجيرة وشرطة المنطقة الشرقية الجمهور من الالتزام بالتعليمات الصادرة منها المتمثلة في الابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري الاودية وتجنب ارتياد البحر والالتزام بالسرعات المحددة حفاظاَ على سلامتهم .