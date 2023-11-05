حقيبتان إرشاديتان للتوعية بقرارات التوطين ومزايا «نافس»

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أدلة توعوية للشركات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص، عبر حقيبتين إرشاديتين، بهدف تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج «نافس»، والمزايا التي تقدّمها الوزارة و«نافس» للشركات والأفراد، بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية، وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

وأكدت مدير إدارة الإرشاد المهني في الوزارة، وداد الشملان، الحرص على تعزيز المعرفة والمعلومات حول المزايا التي يقدّمها برنامج «نافس» للمواطنين، سواء من خلال الدعم المالي أو البرامج التدريبية، وتوعية الشركات الخاصة بأهمية الالتزام بنسب التوطين المطلوبة منها، وفق القرارات المعمول بها، إضافة إلى توضيح التبعات القانونية التي تترتب على عدم الامتثال لهذه القرارات.

وقالت إن «الوزارة تلتزم بتطبيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في ما يتعلّق بملف التوطين في القطاع الخاص الذي يعدّ قطاعاً حيوياً ورائداً ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني»، مضيفة أن «الحقيبتين تسهمان في توضيح كلّ ما يتعلق بالبرنامج، وبخطط التوطين، وأهمية انضمام الكوادر الإماراتية إلى القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ دور هذه الكوادر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة في الدولة».

وتناولت الحقيبة التوعوية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص 11 محوراً، ركّزت على منصّة «نافس» الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، والتوطين الصوري والمخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة به، والتأمين ضدّ التعطّل عن العمل، ونظام حماية الأجور، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وخدمة الإرشاد المهني، ومكتبة المواد التوعوية والإرشادية، وخدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل.

بينما تضمّنت الحقيبة التوعوية لشركات القطاع الخاص تسعة محاور، شملت منصة «نافس» الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، ومستهدفات التوطين، والشكاوى المتعلقة بإجراءات التوطين والمخالفات والجزاءات الإدارية، ونظام حماية الأجور، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وخدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل.

ويمكن الاطلاع على الحقيبتين التوعويتين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ومنصة «نافس» الإلكترونية، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ«نافس».