223 خدمة عاجلة قدّمتها «اجتماعية الشارقة» في 2023

قدمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، 223 خدمة عاجلة وطارئة خلال عام 2023، شملت إيواء ورسوم سكن ومساعدات نقدية لـ127 أسرة. وتعكف الدائرة حالياً على تجهيز مجموعة شاملة من الخدمات العاجلة لأسر قد تتعرض لظروف طارئة، بهدف توفير الدعم الضروري لها وضمان حياة آمنة.

وتشمل الخدمات توفير الإيواء الطارئ، من خلال تأجير شقق فندقية مؤقتة للأسر، على أن يتم التنسيق مع دائرة الإسكان للحصول على السكن الملائم، كما تشمل الخدمات مساعدات الصيانة البسيطة والعاجلة، وتغطية رسوم إجراءات التسكين، ومستلزمات المعيشة اليومية، والمساعدات النقدية، وتحسين المساكن، والإيواء الفندقي المؤقت، وسداد رسوم إيجار الشقق، إضافة إلى دفع متأخرات الإيجار، وتقديم أجهزة طبية وكراسيّ متحركة، وأجهزة كهربائية وتعليمية، وملابس وأزياء مدرسية، إضافة إلى توفير بطاقة البشامة لصرف المواد الغذائية من جمعية الشارقة التعاونية.

كما تتضمن الخدمات، مساعدات إنعاشية طارئة، مثل تنفيذ بعض أعمال الصيانة الضرورية، والتأثيث الطارئ والضروري، والمساعدة في إصدار أو تجديد المستندات الثبوتية أو البطاقات الصحية، أو التأمين الصحي وغيرها، إضافة إلى المساعدات المعيشية الداعمة والطارئة.