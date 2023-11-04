عبدالله بن زايد يشدد على نهج الإمارات الثابت في دعم الشعب الفلسطيني

جدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على نهج الدولة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد أمس في العاصمة الأردنية عمان، لبحث التطورات في المنطقة، وجهود تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية للمدنيين.

وتفصيلاً، استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين شاركوا في الاجتماع التنسيقي العربي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي. وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للملك عبدالله الثاني بن الحسين، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الرخاء والازدهار.

فيما حمّل ملك الأردن، سمو الشيخ عبدالله بن زايد، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد أمس في العاصمة الأردنية عمان، لبحث التطورات في المنطقة، وجهود تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية للمدنيين.

كما شارك سموه في الاجتماع المشترك الذي عقده وزراء الخارجية العرب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أنتوني بلينكن.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الموقف الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، إضافة إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

كما ناقش الوزراء تداعيات الوضع الراهن وخطورته على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أولوية الحفاظ على أرواح جميع المدنيين من تبعات التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيراً إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب تكثيف وتسريع وتيرة الجهود المبذولة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية.

كما أكد سموه على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة، والعمل على تأمين تدفق آمن ومستدام، وبوتيرة متسارعة، للمساعدات الإغاثية والطبية.

وأشار سموه إلى أهمية التركيز على إيجاد آفاق للتهدئة، وتخفيف حدة التوترات، بما يسهم في منع اتساع دائرة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وجدد سموه التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على نهج الدولة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

حضر الاجتماع الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ومدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية، السفير عبدالله مطر المزروعي.

• التأكيد على الموقف الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعزيز الجهود لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين.