رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء الهند تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة إثر استمرار التصعيد العسكري.

وبحث سموه ورئيس وزراء الهند ضرورة التحرك الدبلوماسي العاجل للدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها وسلمها ويجنبها اتساع دائرة العنف ومزيداً من الأزمات.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق، أولوية تكثيف الجهود للعمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية أرواحهم، إلى جانب ضمان سرعة إيصال المساعدات الإغاثية إليهم وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.

وتطرق سموه ومودي خلال الاتصال إلى مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك، الذي يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دفع التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.

محمد بن زايد:

• الأولوية لتكثيف جهود العمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة.