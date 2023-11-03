محمد بن زايد ومحمد بن راشد: عَلَم دولتنا راية مجدنا ورمز للعزة والشموخ

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عَلَم الدولة في أبوظبي احتفاء بيوم العَلَم الذي يوافق الثالث من نوفمبر كل عام.

ورافق مراسم رفع العَلَم التي جرت في قصر الحصن، عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، بحضور رائد الفضاء سلطان النيادي، أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وتهدف هذه المناسبة الوطنية إلى التعبير عن الاعتزاز براية الفخر والعز والوحدة، إلى جانب الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «في يوم العَلَم نرفع - بكل فخر واعتزاز - عَلَم الدولة في قصر الحصن، تجسيداً لما يمثّله من معاني العزة والمجد والشموخ».

وأضاف سموه: «بإذن الله تعالى وسواعد أبناء الوطن وإخلاصهم وتكاتفهم، ستظل راية الإمارات عالية خفّاقة على الدوام، ورمزاً للتقدم والطموح والإنجاز».

وتأتي مشاركة سلطان النيادي في الحدث تجسيداً لاحتفاء الدولة وقيادتها بدور أبناء الوطن في رحلته نحو التقدم والطموح المستمر.

ويعد قصر الحصن أعرق بناء تاريخي في العاصمة أبوظبي، وهو شاهد على مراحل تطورها على مدى تاريخها.

فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عَلَم دولة الإمارات رمز الاتحاد وراية مجدنا. وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «رمز اتحادنا.. راية مجدنا.. عَلَم دولتنا.. عَلَم الإمارات العربية المتحدة».

وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، برفع علم الدولة على سارية قصر الوطن في إطار المشاركة في فعالية يوم العَلَم. وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن اعتزازه وفخره بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع، مؤكداً سموه أن عَلَم الإمارات سيبقى شامخاً بحكمة ورؤية قيادتنا وبهمة وعزيمة أبنائه المخلصين. وقال سموه، إن دولة الإمارات التي شيّد بناءها الراسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وصلت إلى مكانة مرموقة على المستوى العالمي بإنجازاتها النوعية ومشروعاتها المتميزة، وستمضي بإذن الله بثقة واقتدار إلى المستقبل أكثر رفعة وتميزاً. ودعا سموه، الله عز وجل، أن يحفظ قيادة الإمارات وشعبها، وأن يديم على الدولة نعم الخير والأمن والازدهار.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تغريدة على «إكس»: «نرفع عَلَم الإمارات فخراً برمز وحدتنا واعتزازاً بما حققه وطننا تحت رايته في مسيرته المباركة.. يوم العَلَم مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده، ومواصلة العمل لبناء مستقبل مزدهر وواعد لبلدنا».

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن الاحتفال بيوم العَلَم يعد مناسبة وطنية تعكس مشاعر الوحدة والحب للوطن والتقدير لعَلَم الإمارات والاحترام لسيادته، والاستعداد للدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس، والحفاظ على المنجز الحضاري والإنساني لدولتنا، وما حققته من نماء وازدهار وتقدّم في مختلف مجالات الحياة.

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم العَلَم: «في هذا اليوم يستذكر الجميع الأيادي البيضاء لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين حكام الإمارات، حين تم رفع عَلَم الدولة لأول مرة».

وأكد سموه «أن احتفالنا برفع عَلَم الدولة يمثّل رمزاً للوحدة والهوية الوطنية والانتماء بين أبناء الوطن كافة، وتأكيداً للحب والولاء لمكانة العَلَم ورفعته وبذل الروح من أجله، ليبقى شامخاً خفّاقاً قوياً كشموخ وقوة ووحدة أبناء الوطن».

وأضاف صاحب السمو حاكم أم القيوين، أن يوم العَلَم سيبقى سيرة تاريخية عطرة تتناقلها الأجيال بمفاهيمها وأبعادها الوطنية في وجدانهم، ويمثّل قصة وطن موحّد بإرادة قوية وعزيمة صلبة، تكافح بإرثها ونهجها لمواصلة المثابرة في العمل، ونيل المراكز المتقدمة في السياسات والمجالات كافة، لرفعة الإمارات بين بلدان العالم.

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن عَلَم الإمارات هو رمز قوة ووحدة الوطن ورايته التي ستظل عالية خفّاقة في كل ميدان، بعزيمة وهمة شعب الإمارات، وعطاء أبنائها المخلصين، لتبقى راية الإمارات خفّاقة في سماء المجد والعز، بإنجازات استثنائية نفاخر بها الأمم والشعوب في كل المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال حضور سموه رفع عَلَم الدولة على «سارية العَلَم» في كورنيش القواسم برأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، ضمن احتفالات الإمارة بيوم العَلَم الذي يصادف الثالث من نوفمبر كل عام، وبحضور رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في رأس الخيمة، وسط مشاركة مجتمعية وشعبية من مختلف أطياف المجتمع.

وقال سموه: «نحتفي اليوم بعَلَم دولتنا ورمز وحدتنا ومصدر فخرنا واعتزازنا، الذي يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء لوطننا الغالي، ويعكس تمسّكنا بقيمنا وثوابتنا الوطنية التي رسخها الآباء المؤسسون في نفوس شعب يتوق إلى تحقيق الإنجازات والنجاحات المستمرة».

وأشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى أن الاحتفال بيوم العَلَم هو تعبير عن الفخر بالانتماء إلى الوطن والولاء له، والعمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في رفعته وبناء نهضته الشاملة. فراية الاتحاد توحّدنا، وتجسد المعاني السامية والقيم والمبادئ الوطنية التي رسخها الآباء المؤسسون في نفوس شعب الاتحاد. هدفنا أن يبقى عَلَم الإمارات يرفرف شامخاً في سماء الوطن المعطاء، لأنه رمز من رموز وحدتنا وتأكيد لتأصل الروح الوطنية في وجداننا.

ورفع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى مواطني الدولة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

منصور بن زايد:

• نرفع عَلَم الإمارات فخراً برمز وحدتنا واعتزازاً بما حققه وطننا تحت رايته.

سعود بن صقر:

• عَلَم الإمارات رمز وحدة الوطن.. سيظل عالياً خفّاقاً في كل ميدان بعزيمة شعب الإمارات.

• «يوم العَلَم» تعبير عن الاعتزاز براية الفخر والعز والوحدة إلى جانب الولاء والانتماء للوطن.