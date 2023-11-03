تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار بالشارقة استعداداً للشتاء

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق المدينة، في إطار استعدادها الكامل لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من هطول أمطار وتقلبات جوية، حيث وضعت البلدية خططاً شاملة ومدروسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة للتعامل مع الأمطار وتوفير مختلف المعدات والآليات لسحب تجمعات المياه بصورة تعزّز من انسيابية الحركة المرورية.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية مستعدة بكل لجانها المختصة وفرق عملها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار، كما أنها انتهت من حملتها الموسمية لتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق المدينة، التي تتعرض لتراكم الأتربة والأوساخ ومخلفات الأشجار، ما يؤثر على فعاليتها في تصريف المياه.

وأوضح الطنيجي أن هذه الحملة تأتي ضمن خطط العمل التي وضعتها البلدية استعداداً لموسم الأمطار ووضع الآليات المناسبة للتعامل السريع مع تجمعات المياه، والتعامل مع أية حالات طارئة وضمان راحة وسلامة أفراد الجمهور كافة، والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، مشيراً إلى أن لجنة طوارئ الأمطار واللجان التابعة لها وضعت خططاً ممنهجة للعمل، تمت جدولتها وتقسيم مدينة الشارقة إلى قطاعات، وتسخير جميع الموارد المتاحة من كوادر بشرية ومعدات ومضخات وصهاريج وآليات وتوزيعها على جميع مناطق المدينة.

ونوّه مدير عام البلدية بأن لجنة طوارئ الأمطار واللجان الميدانية التابعة لها عملت على وضع الخطط اللازمة لاستقبال فصل الشتاء وعززت من التنسيق المشترك للتعامل مع التقلبات الجوية وهطول أمطار الخير، وزيادة عدد الآليات والمعدات والصهاريج اللازمة وتوفير مستلزمات السلامة كافة لفرق العمل.