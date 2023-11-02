تزامناً مع يوم العلم.. " دمي لوطني" تستقبل المتبرعين بالقرية العالمية غداً

تنطلق غداً بالقرية العالمية في دبي حملة " دمي لوطني" في دورتها ال12، تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم العالم، وتستقبل المتبرعين من زوار القرية بدء من الساعة الـ4 مساءً، وحتى الساعة الـ10.

ودعت الحملة كافة الراغبين في التبرع إلى دعم الحملة، حيث ستتواجد حافلة التبرع بالدم بجانب المسرح الرئيسي داخل القرية العالمية، فيما يتولى فريق طبي عالي الكفاءة الإشراف على عملية سحب العينات.

وتقام المبادرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويتم تنظيمها بشراكة استراتيجية وتعاون بين خدمة «الأمين»، وهيئة الصحة في دبي، و«الإمارات اليوم»، ومؤسسة دبي الأكاديمية الصحية.

جدير بالذكر أن الحملة نجحت خلال الموسم الماضي من القرية العالمية في جمع 1196 وحدة دم جديدة، كما نجحت في استقطاب وجذب فئات جديدة للتبرع، حيث كان من بين المتبرعين 771 متبرعاً لأول مرة، بواقع 64.4% من إجمالي المتبرعين.