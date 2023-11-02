منصور بن محمد: الإمارات وقيادتها تضع رعاية الكفاءات الوطنية أولوية استراتيجية

برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، حفل تخريج الدفعة الـ10 من طلبة الماجستير في مجالات الإدارة العامة وإدارة الابتكار، وبرنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، والماجستير في السياسات العامة، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي نظمته الكلية في مركز دبي التجاري العالمي.

وضم خريجو الكلية لهذا العام 79 طالباً وطالبة من العاملين في عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى منتسبين من دول أخرى.

وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات وقيادتها تضع رعاية الكفاءات الوطنية، ورفدها بالعلوم والمعارف الحديثة، والارتقاء بمهاراتها وتطوير أدواتها بشكل دائم، كأولوية استراتيجية، بوصفهم ركيزة التنمية والطاقات التي ستكون مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل المشرق المأمول للأجيال المقبلة، فضلاً عن دورهم في تعزيز فرص الدولة في اعتلاء أرقى مراكز التميز والريادة إقليمياً وعالمياً، ترجمة لفكر ورؤية القيادة التي تسعى إلى رفد القطاع الحكومي بعقول وكفاءات وطنية شابة، قادرة على قيادة الخُطى نحو آفاق جديدة من التقدم.

حضر الحفل الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ورئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المرّي.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «تقدم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كل الدعم المعرفي والعلمي لطلابها في مجالات الإدارة والسياسات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، ويحقق أهدافها في ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً»، مؤكداً ثقته بأن الدفعة الجديدة من خريجي الكلية ستكون لها بصمة مميزة في مجال صناعة القرار وإدارة المنظومات الحكومية المستقبلية.

من جانبه، هنّأ الدكتور علي بن سباع المرّي، الخريجين وذويهم، مشيراً إلى أن هذه الدفعة الجديدة من خريجي الكلية ستكون قادرة على مجاراة مستجدات العصر في مجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، والاستعداد للسيناريوهات المختلفة، والإسهام في تعزيز المكانة التنافسية للدولة، والإسهام في تعزيز التجربة الإماراتية المتميزة في الإدارة الحكومية والمجالات البحثية والمهنية، ونقلها إلى أقرانهم في مواقع العمل المختلفة.

يُذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي كلية رائدة عالمياً والأولى عربياً في القيادة والسياسات العامة، وتعمل كمنصّة معرفية مبتكرة لتمكين القادة وصُنّاع السياسات من خلال برامج الدراسات العليا، والتعليم التنفيذي، وإنتاج البحوث، وتقديم الاستشارات.

• «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تعمل كمنصّة معرفية مبتكرة لتمكين القادة وصُنّاع السياسات.

• 79 طالباً وطالبة عدد خريجي الكلية لهذا العام من العاملين في جهات حكومية محلية واتحادية.