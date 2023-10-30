فرز وتقييم 3500 ترشّح.. 9 ملايين درهم مجموع جوائز "الإمارات لريادة سوق العمل"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مجموع الامتيازات والهدايا والمكافآت المالية التي ستُقدم للفائزين في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، يصل إلى 9 ملايين درهم، منوهة إلى أن الفائزون من فئة الأفراد سيحصلون على جوائز نقدية، بقيمة 100 ألف درهم للمركز الأول، و50 ألف درهم للمركز الثاني، و25 ألف درهم للمركز الثالث، بالإضافة إلى 11 ألف درهم لكل فائز من المراكز الرابع إلى العاشر، مع هدايا متنوعة للفائزين والمشاركين تتجاوز 900 ألف درهم

ووفقاً للوزارة، سيتم إعلان الفائزين خلال حفل تكريم يوم 23 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تحديدهم من قبل اللجان المختصة التي شارفت على الانتهاء من تقييم أكثر من 3500 طلب ترشح للجائزة ضمن فئاتها الثلاث (المنشآت والقوى العاملة وشركاء خدمات الأعمال)، على أن يحصل الفائزون على مجموعة من الجوائز والهدايا مقدمة من الوزارة، إضافة لهدايا عينية مقدمة من مجموعة من شركاء الوزارة وهم برنامج فزعة، ومجموعة الحبتور، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة المايا، ومجموعة اليسرة، ومجموعة أباريل إضافة للمجمع التأميني.

وذكرت الوزارة، أن المنشآت الأربعة التي ستحقق المركز الأول في فئة "المنشأة الرائدة"، ستحصل على "تصنيف الفئة الأولى" لمدة عام، وبموجبه سيحصلون على تخفيضات على رسوم المعاملات والإجراءات تصل إلى متوسط 1.5 مليون درهم لكل منشأة، بينما تحصل المنشآت المتميّزة على "التصنيف الماسي"، والذي يمنح مزايا، مثل "مسار سريع وأولوية لإنجاز المعاملات، توفير مدير حساب خاص لتلبية احتياجات المتعامل، دعم فنى فورى وحلول تقنية سريعة، برامج تدريب متخصصة حول مبادرات الوزارة، تقارير دورية حول آخر قرارات وتشريعات سوق العمل، إبراز إنجازات المنشآت في مجلة سوق العمل التي تصدرها الوزارة شهرياً، دعوة المنشآت لمعاينة خدمات الوزارة الجديدة قبل إطلاقها للجمهور".



