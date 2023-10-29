آلاف المواطنين والمقيمين يسطرون ملحمة تطوعية جديدة لـ «تراحم من أجل غزة»

انطلقت صباح اليوم المرحلة الثالثة لحملة تراحم من أجل غزة التي تنظمها دولة الإمارات منذ 15 أكتوبر الجاري، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، حيث توافد آلاف المتطوعين من المواطنين والمقيمين بمختلف الفئات على المقر الذي خصصته مؤسسة دبي العطاء، بدبي فيستيفال، والمقر الذي حددته هيئة الهلال الأحمر لتجهيز طرود المواد الإغاثية "الاتحاد آرينا" في جزيرة ياس في أبوظبي، بالإضافة إلى قاعة البيت متوحد في الشارقة بإشراف جمعية الشارقة الخيرية.

وتستهدف المرحلة الثالثة لحملة تراحم من أجل غزة تجهيز ما يزيد على 20 ألف طرد من المواد الإغاثية ما بين أغذية ومستلزمات طبية وصحية تمهيداً لإرسالها إلى الأشقاء المتضررين في قطاع غزة.

وشهدت مقار المرحلة الثالثة للحملة الإغاثية، إقبالاً كبيراً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى الأطفال الذين حرصت أسرهم على اصطحابهم للمشاركة في تجهيز سلال المساعدات منذ التاسعة صباحاً وحتى ما بعد الواحدة ظهرا، فيما توافد عدد كبير من الشيوخ وكبار المسؤولين على مقار الحملة التطوعية لمتابعة سير العمل ومشاركة المتطوعين في تجهيز الطرود.

وتأتي المرحلة الثالثة لحملة تراحم من أجل غزة، التي تشرف عليها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، بعد النجاح الذي حققته الحملة في الفعاليتين الماضيتين بمشاركة أكثر من 10100 متطوع قاموا بتجهيز 38 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

وتعكس الحملة جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من حملة #تراحم_من_أجل_غزة في الاتحاد أرينا بأبوظبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/WvM9GvJ9Cl — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 29, 2023