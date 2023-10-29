لقاء مفتوح لشرطة دبي مع سكان «الرفاعة»

نظّمت شرطة دبي لقاءً مفتوحاً مع المواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة، ضمن مبادرة اللقاء المفتوح «صوتك مسموع»، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع أفراد المجتمع، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن مبادرة «صوتك مسموع» تهدف إلى سماع آراء ومقترحات المواطنين والمقيمين في الإمارة، والتواصل المباشر معهم للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار، وتتابعها، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات.

وأشاد سكان منطقة الرفاعة بجهود القيادة العامة لشرطة دبي في بسط الأمن والأمان في الإمارة، إضافة إلى تقديمها للخدمات المميزة التي تلبي احتياجات الجمهور. وأكد نائب مدير مركز شرطة الرفاعة، العميد جمعة خلفان المهيري، أن جهود شرطة دبي تتجاوز الخدمات الشرطية والأمنية إلى تنسيق التواصل مع جميع الدوائر الحكومية، لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي.