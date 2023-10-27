رصدت مخالفات خطرة.. صحة أبوظبي تُغلق منشأتين صحيتين وتوقف طبيباً عن العمل

أغلقت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، منشأتين صحيتين مؤقتاً عقب رصد فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة لعدد من المخالفات لدى المنشأتين، حيث تقرر إغلاق مركز طبي إلى حين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات التنظيمية والقانونية ذات الصلة بالمخالفات المالية التي تم رصدها، وكذلك إغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد لرصد مخالفات تُشكل خطراً جسيماً على صحة وسلامة المجتمع.



وتفصيلاً، أوضحت دائرة الصحة – أبوظبي أنه تم إغلاق مركز طبي وإيقاف طبيب عن العمل إلى حين إتمام الإجراءات والتحقيقات اللازمة وفق المخالفات المرصودة، حيث شملت القيام بتدوين وتوثيق إجراءات وفحوصات وتدخلات طبية وعلاج في ملف المريض مغايرة للواقع بغرض الاستيلاء على المال العام، وعدم الالتزام بتعاميم وسياسات ولوائح الدائرة بما في ذلك عدم الحصول على موافقة المريض على العلاج، وتوضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج قبل المباشرة بتقديمه، واستخدام مسمى للمنشأة غير مطابق للمسمى الصادر من دائرة الصحة – أبوظبي.

وأشارت الدائرة إلى قيامها أيضاً بإغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد إغلاقاً مؤقتاً إلى حين تصويب أوضاعه، نظراً لما تتسبب به المخالفات المرصودة من خطر جسيم على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وشملت المخالفات عدم التزام المنشأة بمعايير الوقاية من الإشعاع أو توفير الأجهزة والمواد اللازمة للحماية من الإشعاع سواءً لدى الموظفين أو المرضى، وعدم الالتزام بصيانة ومعايرة الأجهزة الطبية، ومخالفة نظم التدريب المعتمدة للعاملين في المنشأة.



ولفتت إلى أنه في المنشأة المذكورة رصد عدد من المخالفات المتعلقة بمعايير ولوائح الوقاية من الأمراض المعدية بما في ذلك مخالفة القانون الاتحادي المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية، ومخالفة قرار رئيس الدائرة الذي ينص على استخدام نظام التبليغ الإلكتروني لحالات الأمراض المعدية سواء بين العاملين أو المرضى، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالوسائل والمتطلبات المتعلقة بالعدوى ومنع انتقالها. وكشفت زيارة فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة عن عدم التزام المنشأة بمعايير وإجراءات التعامل مع المواد الخطرة والتخلص من النفايات الطبية ولوائح وسياسات صيانة المباني والأنظمة الحيوية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة من الحريق المعتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي وهيئة أبوظبي الدفاع المدني.

وتهيب دائرة الصحة – أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدائرة مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة – أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.