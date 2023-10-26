80 فرصة عمل للمواطنين في يوم وظيفي مفتوح

منح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أكثر من 80 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعات حيوية متعددة، من خلال تنظيم يوم وظيفي مفتوح، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة في مجلس أم سقيم، بمشاركة 12 شركة. وشهد اليوم الوظيفي إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن عمل. وشملت فرص العمل المطروحة قطاعات تجارة السيارات والصناعات الدوائية، والعقارات والتعليم وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات والتأمين.

وشملت الشركات المشاركة في الحدث، مجموعة الفطيم ومجموعة الرستماني، ومجموعة ماجد الفطيم وانوفينتشر للاستثمارات التعليمية، ومدارس كينجز ومدرسة السلام، وشركة «جلاكسو سميث كلاين»، وشركة سيفورا، وشركة سبان للتجارة، وشركة بروفيدنت للعقارات، وشركة سكون للتأمين، والشركة الوطنية للمواد الغذائية. وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «مبادرة الأيام الوظيفية المفتوحة المتعددة على مدار العام، هي واحدة من المبادرات التي أوجدها مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، لتحاكي طبيعة الدور المهم الذي تلعبه المجالس في حياتنا في الإمارات. ونهدف عبرها، بالتعاون مع الشركاء، إلى تعزيز إسهام هذه المنصة المجتمعية في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام، ومنها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأهم ما يميز هذه الفعاليات هو أنها تمنح الباحث عن عمل، بيئة طبيعية محفّزة للتواصل وإجراء المقابلات الوظيفية خلال وقت قصير، والحصول على الوظائف التي تلبّي طموحه وتمنحه مساراً مهنياً يجعله جزءاً من مستقبل دبي والإمارات». وتأسس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفّزة فيه، لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية.