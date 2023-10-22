3500 متطوّعاً من أبوظبي يشاركون في الأسبوع الثاني لـ«تراحم من أجل غزة»

شهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حضوراً تطوعياً كبيراً من مئات المواطنين والمقيمين، للمشاركة في فعاليات حملة تراحم من أجل غزّة، في تجمعها الثالث. ومع بداية أعمال اليوم كانت أسبقية الحضور للنساء اللائي تزاحمن على التسجيل والتوجّه للمساعدة في أعمال تجهيز طرود وسلال المواد الغذائية والصحية المقرر إرسالها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تضاعف إقبال المتطوعين في منتصف اليوم وخصوصاً من قبل كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم الذين قاموا بتجهيز عشرات الطرود وسلال المساعدات، فيما زيّن الأطفال المشهد التطوعي، حيث حرص الكثير من الأسر على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في تجهيز طرود المساعدات. من جانبه أكد نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، أنه تم تسجيل 3500 متطوعاً للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثاني لحملة تراحم من أجل غزة في مركز أدنيك بأبوظبي. وذكر المنصوري، في تصريح إعلامي، أن نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري: حملة تراحم من أجل غزة مستمرّة لأجل غير مسمّى على مستوى إمارات الدولة.