لطيفة بنت محمد تشارك في حملة تراحم من أجل غزة

حضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، الفعالية المجتمعية التي تم تنظيمها اليوم (السبت) في قاعة قلعة الرمال في دبي تحت إشراف مؤسسة "دبي العطاء"، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك ضمن حملة "تراحم-من أجل غزة"، التي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

وتفقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم سير العمل في الحملة، والتقت المتطوعين والمتطوعات وشاركتهم تجهيز الحزم الإغاثية، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وشهدت هذه الفعالية المجتمعية مشاركة 2600 متطوع من مواطنين ومقيمين من جميع الأعمار والجنسيات، حيث قاموا بتجهيز أكثر من 7500 سلة إغاثية تنوعت بين السلال الغذائية والسلال المخصصة للأطفال والنساء.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) بتوفير جزء من الاحتياجات الأساسية لهم ولعائلاتهم.

وتشرف على حملة الإغاثة هذه وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية. وتستمر فعاليات الحملة غدا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي مركز إكسبو الشارقة من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، بإشراف جمعية الشارقة الخيرية.