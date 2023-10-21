شرطة أبوظبي تحذر من القيادة ببطء في مسار التجاوز

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة، لما تسببه من عرقلة حركة السير وإرباك السائقين ووقوع حوادث أليمة، موضحة أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها الأفضلية والقادمة من الخلف، أو من جهة اليسار (مسار التجاوز) قيمتها 400 درهم.

وأكدت ضرورة حرص السائقين على القيادة الآمنة، وعدم تجاوز المركبات التي تسير أمامهم من اليمين، لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة، ولما يسببه من وقوع حوادث مرورية أليمة قد تنتج عنها وفيات وإصابات بالغة. وشددت على أهمية الانتباه، وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلوّ الطريق، والانتقال في حال وجود مسافة كافية بين السائقين والمركبات الأخرى، والالتزام باستخدام الإشارات في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.