خفض سرعة شارع الشيخ خالد بن سلطان في العين إلى 80 كم

خفّضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع اللجنة الفنية للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي، السرعة من 100 كيلومتر إلى 80 كيلومتراً في الساعة، على شارع الشيخ خالد بن سلطان في مدينة العين بالاتجاهين، من «دوار الغيل إلى دوار الصاروج»، وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى التزام لوحات السرعات الجديدة، والحرص على القيادة الآمنة، لافتة إلى أن الدراسات بيّنت أن خفض السرعة سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية، تنعكس على الوضع المروري، وتسهم في الحد من وقوع الحوادث المرورية، وتحسين انسيابية الحركة.