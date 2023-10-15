"تراحم من أجل غزة" يتصدر "إكس".. ومتابعون: "عندما يصبح العمل الإنساني ثقافة مجتمعية"

انطلقت اليوم، من إمارة أبوظبي، أولى مراحل حملة "تراحم من أجل غزة"، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

ولاقت الحملة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم #تراحم_من_أجل_غزة، قائمة المواضيع الأكثر تفاعلا على منصة "إكس".

وعبر المتابعون، من مواطنين ومقيمين، عن فخرهم وسعادتهم لتواجدهم على أرض الإمارات العربية المتحدة، دولة المبادرات الإنسانية، التي بات فيها العمل التطوعي ثقافة مجتمعية راسخة.

وقال متابعون إن حملة "تراحم من أجل غزة" تجسد رسالة إيجابية جديدة من الإمارات إلى كل العالم، عنوانها الإنسانية والرحمة، فقال أحد المتابعين: " حملة تراحم من أجل غزة، تقدم رسالة ايجابية جديدة من الإأمارات إلى كل العالم عنوانها الأخوة والسلام والمحبة.. وأثبت المواطنون والمقيمون اليوم للعالم بأننا على قلب واحد لدعم اخواننا في غزه".

وقال آخر: "توافد المتطوعين من الكبار والصغار للتضامن مع الحملة الإنسانية #تراحم_من_أجل_غزة .. مشهد ورسالة إنسانية سامية من أرض السلام لأهلنا في غزة..".

وأكد متابعون على أن العمل الخيري بات ثقافة مجتمعية راسخة في دولة الإمارات، وأن سقف العمل الخيري والإغاثي لا حدود له على أرض الدولة، فقال أحد المتابعين: "العمل الخيري ومساعدة المحتاجين أصبح ثقافة مجتمعية راسخة في الإمارات ، وسقف العمل الخيري والإنساني والإغاثي لا حدود له هنا في الإمارات.. وطن الإنسانية".

ووصف متابعون مشهد المتطوعين الذين أقبلوا اقبالا واسعا لدعم الحملة بـ "المشهد الإنساني الرائع"، ووصفوا الطريقة التي تجري بها مراحل دعم الحملة بـ "تناغم انساني واجتماعي من أجل الخير"، فقال أحد المغردين: "بدون مظاهرات وشعارات فارغة.. وبدون تعطيل للحياة اليومية.. المواطنون والمقيمون في الإمارات يتزاحمون لدعم حملة #تراحم_من_اجل_غزة في مركز الدعم بإمارة أبوظبي".

وقال آخر: "نعم هذه نوعية إعتصامنا في الإمارات ، يهب المواطن و المقيم للعمل و التطوع في تناغم إجتماعي رائع من أجل الخير".

من جانبهم تناقل متابعون مقاطع فيديو من داخل مركز تجميع المساعدات، للمتطوعين وهم يتنافسون من أجل عمل الخير ودعم الشعب الفلسطيني في غزة، معبرين عن إعجابهم بهذه الروح الإيجابية التي يبثها كل من يقنط على أرض هذه الدولة.