«الوطنية للانتخابات» تعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية «الوطني»

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، خلال اجتماعها الخامس الذي عقد اليوم، برئاسة معالي عبد الرحمن العويس- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.

كما ناقشت اللجنة التقارير الخاصة بسير العملية الانتخابية وآفاق التحسين والتطوير المستمرين، كذلك أصدرت اللجنة قرارها برفض الطعون المقدمة على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز 2023 (4 طعون) من حيث الموضوع؛ وذلك بناء على التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون المشكلة برئاسة قاض بالمحكمة الاتحادية العليا، وعضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص القضائي من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات.

دعم لامحدود

ورفعت اللجنة الوطنية للانتخابات في مستهل اجتماعها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على الدعم اللامحدود والمتواصل لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

مشاركة فاعلة

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس: "إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تجسد حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار الوطني، وترسيخ مسيرة العمل البرلماني في الإمارات".

وأشار معاليه إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على تنظيم العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير بما يسهم في تعزيز تجربة التمكين السياسي، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، كممثل لشعب الاتحاد ومنبر للتعبير عن آراء وطموحات وتطلعات المواطنين.

وأضاف معاليه: "مع إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، نسدل الستار على فصل جديد ناجح من المشاركة السياسية في الدولة التي أكد من خلالها الناخبون وعيهم وحرصهم على المساهمة في هذا الواجب الوطني، بهدف المشاركة في بناء المستقبل المشرق لوطننا الغالي".

ونعرض فيما يلي القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات:

 الفائزون من إمارة أبوظبي:

(1) سالم حمد سالم بالركاض العامري

(2) هلال محمد حمدان هلال الكعبي

(3) مضحية سالم كديري محمد المنهالي

(4) حشيمة ياسر علي سعيد العفاري

 الفائزون من إمارة دبي:

(1) حميد أحمد أحمد محمد الطاير

(2) أحمد ميرهاشم أحمد خوري

(3) مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية

(4) آمنة علي سالم علي العديدي

 الفائزون من إمارة الشارقة:

(1) محمد حسن سليمان علي الظهوري

(2) وليد علي محمد بن فلاح المنصوري

(3) عدنان حمد محمد حمد الحمادي

 الفائزون من إمارة عجمان:

(1) ماجد محمد رحمة محمد المزروعي

(2) عائشة إبراهيم أحمد المري

 الفائزون من إمارة أم القيوين:

(1) محمد عيسى عبيد الكشف آل علي

(2) منى راشد عبدالله طحنون آل علي

 الفائزون من إمارة رأس الخيمة:

(1) سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي

(2) سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي

(3) سالم راشد علي المفتول آل علي

 الفائزون من إمارة الفجيرة:

(1) الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي

(2) عائشة خميس علي الظنحاني

وفي ختام الاجتماع، تقدمت اللجنة بالتهنئة إلى المرشحين الفائزين، متمنية لهم التوفيق والسداد في تأدية مهامهم التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار، والتعبير عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم ونقل آرائهم إلى صناع القرار.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات كل من: معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي- وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي- وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي- وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي- مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار- مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.

كما حضر هذا الاجتماع سعادة طارق هلال لوتاه- وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي- رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة سامي محمد بن عدي- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقرر اللجنة)، وسعادة المستشار أحمد محمد الخاطري- رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار- رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة الدكتورة أمينة الرستماني- المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني.