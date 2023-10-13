«طرق دبي» تصدر أول ترخيص لتجربة مركبات ذاتية القيادة في الشوارع

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة كروز، المتخصصة في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، إجراء اختبار تحت الإشراف لهذا النوع من المركبات من طراز شيفروليه بولت في منطقة جميرا1 . ويعد هذا الاختبار لتقنية كروز ذاتية القيادة مع وجود سائق أمان ثمرة للجهود المشتركة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز على ضوء الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والاختبار على مسارات الاختبار المغلقة بنجاح.

وحققت الهيئة إنجازاً مهماً بإصدار أول تصريح لتجربة المركبات ذاتية القيادة في دبي، ومُنِح التصريح رسمياً إلى شركة كروز التي أبرمت الهيئة معها اتفاقية شراكة لتشغيل هذا النوع من المركبات لتقديم خدمات مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني في المستقبل.

وستعمل جي إم كروز على التحقق من سلامة وأداء مركباتها ذاتية القيادة في دبي ومدى توافق متطلبات تلك المركبات مع البنية التحتية الرقمية والطبيعية لمنطقة التشغيل المستهدفة في جميرا 1، وسيعمل الفريق أيضاً على تطوير أداء تقنية القيادة الذاتية خلال الاختبارات التي تُظهر مدى نضج مركبات جي إم كروز، خصوصاً أثناء الأوضاع المرورية الحرجة في دبي. وخلال المراحل الأولية من اختبارات مركبات كروز ذاتية القيادة على طرق دبي سيكون هناك سائق أمان خلف عجلة القيادة.

وتتضافر هذه الجهود الحثيثة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل 25 % من الرحلات في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030. وتؤكد الهيئة التزامها بتنفيذ أعلى المعايير وتوفير منظومة متكاملة لتمكين مركبات الأجرة ذاتية القيادة من العمل بأمان في دبي في السنوات المقبلة.